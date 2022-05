Ucraina. Si nasce sotto le bombe russe nei sotterranei. Mamme disperate anche per mancanza di cibo

- Advertisement -

AgenPress – Nel seminterrato buio, dove le donne in gravidanza devono piegarsi in basso per evitare i tubi dell’acqua, c’è un tavolo per il parto nel caso in cui il bambino arrivi tra le sirene dell’incursione aerea.

Almeno 49 attacchi hanno preso di mira strutture mediche in Ucraina dall’invasione russa del 24 febbraio, incluso un ospedale per la maternità bombardato a marzo a Mariupol, dove le immagini dell’Associated Press di una donna incinta ferita che veniva portata d’urgenza dalle macerie su una barella sono state viste in tutto il mondo , personificando l’orrore dell’attacco ai civili. La donna e il suo bambino sono poi morti.

- Advertisement -

Circa 200 donne incinte sfollate a causa dell’invasione russa sono giunte all’ospedale di Leopoli dall’inizio della guerra. Più di 100 hanno partorito, ha detto Maria Malachynska, direttrice del centro perinatale regionale dello stato di Lviv. Provengono da alcune delle comunità che il mondo ora conosce per nome: Mariupol, Kharkiv, Donetsk, Kyiv.

Lilia Myronovich, che dirige il reparto natale di un altro ospedale, la maternità municipale di Lviv, ha affermato di aver assistito anche a parti prematuri più del normale. “Le donne sono stressate”, ha detto. “Soprattutto donne che vengono da altri distretti”.

Una donna di Mariupol al centro perinatale statale di Leopoli piange continuamente, traumatizzata dopo essere uscita dalla città assediata. “Stavano morendo di fame”, ha detto Malachynska. “Li stiamo anche aiutando con i vestiti, con le carrozzine, perché non hanno niente da dare ai loro figli”.

- Advertisement -

Un’altra futura mamma, Yana Tananakina, è fuggita dalla capitale, Kiev, e vuole tornare. “La vita continua”, ha detto suo marito, Oleksander. “Ogni guerra finisce. E anche questo finirà”. È stato così piacevolmente sorpreso dall’ospedale di maternità di Leopoli che ora la coppia sta valutando la possibilità di avere anche il loro prossimo figlio lì.