Ucraina. Sindaco Berdyansk, la città è in mano alle truppe russe

AgenPress – Oleksandr Svidlo, sindaco ad interim della città di Berdyansk, sulla costa meridionale dell’Ucraina, nella regione di Zaporizhzhia, dal villaggio di Azovske; gli spari possono essere ascoltati in molti distretti.

Berdyansk, che ha una piccola base navale, ha una popolazione di circa 100.000 abitanti.

La dichiarazione pertinente è stata fatta dal segretario del consiglio comunale di Berdiansk, Oleksandr Svidlo, sulla sua pagina Facebook , riporta un corrispondente di Ukrinform.

“Una colonna di veicoli militari è entrata nel centro di Berdiansk dal villaggio di Azovske e ha guidato lungo l’autostrada Melitopol. Sono scesi, hanno manovrato lungo le strade per circa 30 minuti e si sono spostati verso l’uscita dalla direzione Azovske. Abbiamo informazioni che uomini armati con fucili d’assalto si stanno muovendo lungo Proletarskyi Avenue in piccoli gruppi. I veicoli militari sono entrati nel settore dell’edilizia privata in Dubinina Street”, ha detto Svidlo.

Svidlo ha postato un messaggio ai residenti della città sulla sua pagina Facebook domenica in cui diceva: “Poche ore fa, tu ed io abbiamo assistito a come attrezzature militari pesanti e soldati armati sono entrati in città e hanno iniziato ad avanzare in tutta la nostra città natale. Non appena l’ho saputo , ho cercato di informare tutti i residenti della città in modo che tu abbia la possibilità di nasconderti nei rifugi”.

“Qualche tempo fa, soldati armati sono entrati nell’edificio del comitato esecutivo e si sono presentati come soldati dell’esercito russo, ci hanno informato che tutti gli edifici amministrativi erano sotto il loro controllo e che stavano prendendo il controllo dell’edificio del comitato esecutivo”.

Svidlo ha affermato che ai funzionari è stato chiesto di continuare a lavorare, “ma sotto il controllo di uomini armati. Considero questa proposta inaccettabile, quindi noi, come tutti i membri della sede operativa, abbiamo lasciato l’edificio del comitato esecutivo”.

“Oggi Berdyansk era sulla linea di tiro. Non so come sarà domani, ma penso che stasera sarà molto, molto difficile”.