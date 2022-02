Ucraina. Sindaco Kiev chiede armi più difensive a Germania e Stati Uniti. “Siamo pronti a combattere”

- Advertisement -

AgenPress – Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, ha lanciato un appello per armi più difensive al ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock e al segretario di Stato americano Antony Blinken durante un panel alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera venerdì.

“È molto importante in questo momento”, ha detto Klitschko, riconoscendo il sostegno di Germania e Stati Uniti, “ma abbiamo bisogno, in questo momento, di armi difensive”.

“Ogni aggressore che cerca solo di attaccare l’Ucraina deve capire, deve pagare un prezzo doloroso. Siamo pronti a combattere”.

Klitschko in precedenza aveva definito uno “scherzo” l’offerta della Germania all’Ucraina di 5.000 caschi, ma questa volta ha ringraziato la Germania per i 5.000 caschi, ma ha detto che non sono sufficienti. “Non possiamo difendere il nostro paese solo con quello”.

Baerbock ha osservato che gli ucraini avevano chiesto i caschi e che esiste un nuovo elenco di richieste dall’Ucraina e la Germania sta esaminando cos’altro possono fare.

Solo nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno fornito 650 milioni di dollari in assistenza difensiva letale all’Ucraina e tale assistenza continuerà, ha affermato Blinken.

Durante il panel, Baerbock ha anche parlato dei vincoli che la Germania ha quando si tratta di vendita di armi a causa della sua storia.

“Ecco perché abbiamo una legislazione molto restrittiva sul controllo degli armamenti”, ha affermato. “A causa della nostra storia, abbiamo questa legislazione che diciamo, non vendiamo armi a tutti nel mondo, ma solo ai nostri partner, i partner della NATO e partner dell’Unione Europea”.

Blinken ha affermato che i paesi non si stanno solo coordinando tra loro, ma agiscono anche in modo complementare l’uno all’altro.