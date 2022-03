Ucraina. Sono 9.058 i profughi accolti in Italia finora. Ragazzi e bambini andranno a scuola

- Advertisement -

AgenPress – Sono 9.058 i cittadini ucraini entrati in Italia finora, principalmente attraverso la frontiera terrestre al confine italo sloveno (dove sono stati registrati 5.484 ingressi): 4.484 donne, 1.041 uomini e 3.533 minori.

Il dato è aggiornato alle ore 8 di oggi e le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia.



“E’ stato disposto l’aumento dei posti Cas (Centri accoglienza straordinaria) di 5mila posti e disposto anche un aumento posti Sai (Sistema accoglienza e integrazione). Potranno accedervi cittadini ucraini anche se non richiedenti asilo. In Italia ci sono oltre 248mila ucraini, di cui 190mila sono donne. E le persone che arrivano si rivolgono ai loro parenti ma hanno comunque bisogno di assistenza. E’ necessario anche un raccordo con il mondo della scuola, bambini e ragazzi dovranno frequentare il mondo della scuola”., ha detto il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, Francesco Ferrandino.