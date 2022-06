Ucraina. Standard and Poor’s. Aumento prezzi alimentari probabile fino al 2024

- Advertisement -

AgenPress – La guerra Russia-Ucraina ha provocato costi e conseguenze umanitari devastanti, amplificato le pressioni inflazionistiche esistenti proprio mentre molte delle principali banche centrali hanno iniziato a inasprire la politica monetaria e ha consolidato la sicurezza energetica in cima all’agenda internazionale mentre le sanzioni rimodellano i flussi globali di merci.

Le condizioni del credito potrebbero peggiorare significativamente se le sanzioni delle economie occidentali sull’energia russa stimolano ulteriori shock dell’offerta e dei prezzi, la crescita economica rallenta ulteriormente o le banche centrali commettono passi falsi sulla strada per frenare l’inflazione e normalizzare le condizioni monetarie. Un repricing del rischio che fa aumentare i costi di finanziamento o limita l’accesso ai finanziamenti per i partecipanti al mercato globale sono rischi di credito aggiuntivi.

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la diminuzione delle forniture a seguito della guerra tra Russia e Ucraina dureranno probabilmente fino al 2024 e forse anche oltre, secondo quanto indica S&P Global Ratings nel rapporto ‘The Global Food Shock Will Last Years, Not Months’. La carenza di fertilizzanti, i controlli sulle esportazioni, l’interruzione del commercio globale e l’aumento dei costi di carburante e trasporto eserciteranno una pressione al rialzo sul costo dei prodotti di base.

Le nazioni devono affrontare priorità contrastanti che coinvolgono la sicurezza (fisica, energetica e alimentare), l’efficienza economica e le transizioni energetiche. Gli sforzi delle economie avanzate per diversificare le loro importazioni di energia e ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili russi, pur mantenendo le loro ambizioni di zero netto, hanno il potenziale per creare ulteriori tensioni geopolitiche. Allo stesso tempo, le crescenti disuguaglianze sistemiche e la polarizzazione ideologica delle nazioni alimenteranno probabilmente politiche più nazionalistiche e populiste. Ciò potrebbe minacciare l’efficienza economica, la qualità del credito e la stabilità sociale.

“La nostra analisi mostra che i Paesi a basso e medio reddito dell’Asia centrale, del Medio Oriente, dell’Africa e del Caucaso potrebbero essere i più colpiti dal primo impatto”, sottolinea Samuel Tilleray, S&PGlobal Ratings credit analyst. Lo shock dei prezzi alimentari inciderà sulla crescita del Pil, sulla performance fiscale e sulla stabilità sociale, e potrebbe spingere ad azioni di rating in base alle risposte dei singoli Paesi e delle organizzazioni internazionali.

L’Ucraina e la Russia, entrambe o singolarmente, sono tra i primi tre esportatori mondiali di grano, mais, colza, semi di girasole e olio di girasole. Insieme, rappresentano il 12% di tutte le calorie alimentari scambiate. La Russia e la Bielorussia sono stati il primo e il sesto esportatore di fertilizzanti a livello globale nel 2020.