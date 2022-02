Ucraina, Stoltenberg: “Faremo tutto il necessario per difendere i nostri alleati e ogni centimetro del territorio Nato”

Per rafforzare il fianco Est sono stati già dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei, a cui si aggiungono circa 20 unità navali nel Mar Mediterraneo.

I leader dei 30 Stati membri hanno definito la decisione del presidente russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina come un “terribile errore strategico per il quale il suo Paese pagherà per gli anni a venire“.