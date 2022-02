Ucraina. Stoltenberg (Nato), atto brutale di guerra, grave violazione del diritto internazionale

- Advertisement -

AgenPress – “La Russia ha attaccato l’Ucraina, è un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. E’ un momento grave per noi, la guerra è in Europa”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una dichiarazione alla stampa.

“Condanno fermamente l’attacco sconsiderato della Russia all’Ucraina, che mette a rischio innumerevoli vite civili. Questa è una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Gli alleati della Nato si incontreranno per affrontare la rinnovata aggressione della Russia. Ancora una volta, nonostante i nostri ripetuti avvertimenti e gli instancabili sforzi per impegnarsi nella diplomazia, la Russia ha scelto la via dell’aggressione contro un paese sovrano e indipendente”, afferma Stoltenberg.

- Advertisement -

“Questa è una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica. Invito la Russia a cessare immediatamente la sua azione militare e a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, aggiunge. “Siamo con il popolo ucraino in questo momento terribile. La Nato farà tutto il necessario per proteggere e difendere tutti gli alleati”.

“Dopo quanto accaduto oggi ci sarà una nuova Europa, una nuova realtà. Sono molto lieto del fatto che siamo tutti allineati nel parlare alla Russia e nel rispondere a questo attacco”.