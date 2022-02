Ucraina. Stoltenberg (Nato), “il mondo riterrà Russia e Bielorussia responsabili delle loro azioni”

- Advertisement -

AgenPress – “Chiediamo alla Russia di fermare questa guerra insensata, cessare immediatamente i suoi assalti, ritirare tutte le sue forze dall’Ucraina e tornare sulla via del dialogo e allontanarsi dall’aggressione”.

Lo ha affermato in una conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg oggi al virtual Nato leaders summit, aggiungendo che “gli obiettivi del Cremlino non si limitano all’Ucraina”.

- Advertisement -

“La Russia ha chiesto accordi legalmente vincolanti per rinunciare a un ulteriore allargamento della NATO e per rimuovere truppe e infrastrutture dagli alleati che si sono uniti dopo il 1997”, ha aggiunto.

Stoltenberg ha anche avvertito che “il mondo riterrà la Russia e la Bielorussia responsabili delle loro azioni: la Russia come aggressore, la Bielorussia come facilitatore”.

“Continueremo a sostenere l’Ucraina con diversi tipi di armamenti e ciò include anche i sistemi di difesa aerea”.

- Advertisement -

Per rafforzare il fianco Est dell’Alleanza sono stati già dispiegati migliaia di uomini e 100 aerei, a cui si aggiungono circa 20 unità navali nel Mediterraneo, ha detto ancora.

“La Russia ha ridotto in frantumi la pace sul continente europeo. Ciò contro cui abbiamo messo in guardia per mesi è arrivato nonostante tutti i nostri sforzi per trovare una soluzione diplomatica”.

Mosca ha la totale responsabilità della deliberata invasione a sangue freddo. Invitiamo la Russia a cessare immediatamente la sua azione militare, stiamo con il coraggioso popolo dell’Ucraina e appoggiamo pienamente la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina ed il suo diritto all’autodifesa”.