Ucraina. “Tacciano le armi!”. Sit-in silenzioso “Avvocati per niente” davanti al Tribunale di Milano

AgenPress – “Come avvocati e come cittadini europei vogliamo richiamare l’attenzione verso la sacralità dei diritti fondamentali dell’Uomo, protetti e garantiti dalle convenzioni internazionali anche in caso di guerra. Per questo abbiamo organizzato questa manifestazione pacifica, per levare la nostra voce di protesta contro i terribili crimini di guerra che vengono attualmente commessi in Ucraina e in altre guerre” – dichiara Antonio Papi Rossi, Presidente di Avvocati per Niente OdV, parlando del sit-in silenzioso di una trentina di persone per esprimere lo sgomento “di fronte alle tante, troppe violazioni dei diritti umani che stanno avvenendo in Ucraina” e anche “in Siria, Yemen sino a giungere all’Afghanistan”.

Sit in organizzato a Milano davanti il Palazzo di Giustizia per chiedere “con forza, come uomini e donne di legge, che si faccia giustizia delle tante Bucha che stanno emergendo. Chiediamo che le armi tacciano e che la diplomazia prenda il sopravvento”.

“Chiediamo che le armi tacciano e che la diplomazia prenda il sopravvento. Qui da Milano come legali possiamo fare poca cosa. Siamo a fianco e siamo a disposizione delle famiglie ucraine che stanno venendo in città e che hanno bisogno di aiuto legale. Avvocati per niente è nata proprio per dare aiuto e voce ai più deboli. Oggi, a fianco dell’ordine degli avvocati di Milano, desideriamo far giungere con forza la nostra richiesta di verità e giustizia. Solo così può terminare una guerra”.

“Ognuno di noi soffre nel cuore e nella mente per la guerra in Ucraina e per le tragedie che si leggono ogni giorno sui giornali. Per questo motivo Avvocati per Niente ha deciso di raccogliere alcune iniziative selezionate per essere concretamente vicini al popolo ucraino. Perché anche nei momenti più drammatici deve essere la competenza a guidare il nostro operato per raggiungere il migliore risultato”

L’Associazione «Avvocati per niente» ONLUS è un’associazione di volontariato costituita nel 2004 per volontà di alcuni avvocati particolarmente sensibili allo svolgimento di una pratica legale attenta ai diritti fondamentali e di enti del privato sociale che “incontrano” situazioni di disagio e promuovono interventi di aiuto a diversi livelli.

