Ucraina. Taiwan condanna Russia per invio truppe nel Donbass

AgenPress – Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha condannato la Russia per aver minato la sovranità dell’Ucraina, ha affermato mercoledì il portavoce dell’ufficio presidenziale Chang Tun-han.

Tsai ha presieduto una riunione per discutere della crisi in Ucraina mercoledì mattina, durante la quale ha affermato che Taiwan deve aumentare la sua sorveglianza sulle attività militari nello Stretto di Taiwan per proteggere la sicurezza dell’isola autogovernata.

“Taiwan e l’Ucraina sono fondamentalmente diverse per geopolitica, geografia e importanza per le catene di approvvigionamento internazionali”, ha affermato Tsai, secondo Chang.

“Tuttavia, di fronte alle forze esterne che cercano di manipolare la situazione in Ucraina e influenzare il morale della società taiwanese – ha aggiunto -, tutte le unità governative devono essere più vigili contro la guerra cognitiva”.

Tsai ha affermato all’inizio di questa settimana che Taiwan potrebbe “entrare in empatia” con la situazione dell’Ucraina data la sua esperienza con “minacce militari e intimidazioni dalla Cina”.

La Cina continentale e Taiwan sono state governate separatamente dalla fine della guerra civile cinese più di 70 anni fa, quando i nazionalisti sconfitti si ritirarono sull’isola.

Il Partito Comunista Cinese cerca un’eventuale “riunificazione ” con l’isola che rivendica come suo territorio nonostante non l’abbia mai governata – e non ha escluso di farlo con la forza.

Il governo cinese, come è noto, ha intensificato la pressione militare, diplomatica ed economica su Taiwan da quando Tsai Ing-wen è salita al potere nel 2016. La presidente ritiene che l’isola sia una nazione sovrana e non parte della Cina.