Ucraina. Tanti i neonati chiamati Jan, Javelin e Javelina, come i missili anticarro Usa

AgenPress – “Per alcuni la guerra, in cui gli ucraini combattono per l’indipendenza e la sovranità del nostro Paese per il secondo mese, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta di un nome per i propri figli.

Così, nella regione di Vinnitsa e Kiev, i neonati sono stati chiamati Jan, Javelin e Javelina”. Lo riporta l’agenzia Ukrinform, citando il ministero della Giustizia di Kiev. Sono tanti i bimbi, nati sotto le bombe dell’invasione russa, a cui gli ucraini stanno dando questi nomi, con un ovvio riferimento al ‘Javelin’, un missile anticarro americano ampiamente utilizzato dai soldati ucraini contro i russi.