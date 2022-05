Ucraina. Testimonianze e documenti indicano i soldati russi come autori della strage di Bucha

- Advertisement -

AgenPress – Alla fine di marzo quando le truppe russe si sono ritirate da Bucha, hanno lasciato corpi erano disseminati per le strade. Le case ridotte in macerie. Un campo vicino alla chiesa del paese era diventato una fossa comune.

Ora, mentre i pubblici ministeri ucraini e internazionali iniziano il lavoro per identificare i responsabili delle presunte atrocità, Reuters ha esaminato le conseguenze della frettolosa ritirata della Russia e ha trovato indizi vitali sull’identità dei singoli soldati e unità militari russi presenti durante la sanguinosa occupazione.

- Advertisement -

Tra questi: una forza paramilitare d’élite che fa capo a un’ex guardia del corpo del presidente Vladimir Putin. Una divisione di paracadutisti è stata premiata per il suo ruolo nella lunga guerra segreta di Mosca nell’Ucraina orientale. Truppe cecene legate al leader uomo forte della regione russa. E un paracadutista che è stato rintracciato grazie a una lettera d’amore trovata tra le rovine.

I giornalisti di Reuters hanno trascorso tre settimane a Bucha intervistando più di 90 residenti, rivedendo le prove fotografiche e video condivise da questi locali ed esaminando i documenti lasciati dai russi. Gran parte delle prove e delle testimonianze si sono concentrate su Yablunska Street, un’arteria di 4,5 km il cui nome significa Apple Tree Street. Fu qui, all’estremità meridionale di Bucha, che i corpi dei civili furono lasciati all’aperto.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito “la storia di Bucha una finzione e un falso. Per i dettagli, è necessario rivolgersi al ministero della Difesa”.

- Advertisement -

I militari delle forze di sicurezza russe di Vityaz erano tra le truppe di occupazione, come mostra un documento di identità trovato sulla scena. Vityaz, la cui presenza a Bucha viene qui rivelata per la prima volta, è sotto il comando della Guardia Nazionale, Rosgvardiya. Il suo capo, Viktor Zolotov, che non ha commentato questo articolo, è un’ex guardia del corpo di Putin e riferisce direttamente al presidente russo.

Altri documenti, tra cui una lettera d’amore trovata in una casa occupata da soldati russi, hanno aiutato a collocare a Bucha la 76a divisione d’assalto aereo delle guardie, una forza di paracadutisti di Pskov, nel nord-ovest della Russia. Il report di Reuters ha per la prima volta collegato in modo indipendente questa divisione ad atti di violenza contro uomini disarmati.

In precedenza, nel 2014, Putin ha decorato il 76° posto per aver svolto missioni di combattimento quando la Russia stava combattendo una guerra clandestina nell’Ucraina orientale. Durante una visita alla base della divisione nel 2020, Putin ha detto loro: “La nostra gente è orgogliosa di voi”. La divisione è affidata al ministro della Difesa Sergei Shoigu, uno stretto alleato di Putin che è stato in vacanza con il presidente.