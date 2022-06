Ucraina. Tornati a casa i corpi di 210 soldati ucraini morti a Mariupol. Si lavora per i prigionieri Azov

- Advertisement -

AgenPress – A partire da martedì, i corpi di 210 soldati ucraini sono stati rimpatriati dall’Ucraina, secondo la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino.

“Il processo di restituzione dei corpi dei difensori caduti di Mariupol è in corso”, a causa degli sforzi del personale di coordinamento del trattamento dei prigionieri di guerra, afferma la nota. La maggior parte dei corpi restituiti in Ucraina erano quelli degli “eroici difensori dell’Azovstal”, quindi i soldati ucraini presso la massiccia fabbrica siderurgica Azovstal a Mariupol, l’ultimo bastione della difesa dell’Ucraina in quella città portuale meridionale, prima che cadesse in mano russa e Forze appoggiate dalla Russia.

Lo staff di coordinamento per conto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sta lavorando per ottenere la restituzione dei corpi di tutti i defunti, così come di circa 2.500 prigionieri di guerra che si ritiene siano tenuti sotto la custodia di forze russe o sostenute dalla Russia.

“Tutti i soldati caduti devono tornare nel territorio controllato dall’Ucraina. E ognuno di loro sarà condotto all’ultimo viaggio con gli onori dovuti agli eroi”, si legge nella nota.

La dichiarazione aggiunge che il lavoro continua per portare a casa “tutti i difensori ucraini catturati”.

Secondo la testimonianza di un corrispondente CNN, i lavoratori dell’obitorio centrale di Kiev che hanno esaminato il contenuto di decine di sacchi per cadaveri contenenti i resti di quei soldati ucraini uccisi nei due mesi di assedio di Mariupol.

Ucraina e Russia hanno condotto uno scambio di corpi come parte dell’accordo che ha posto fine a quell’assedio.

