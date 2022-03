Ucraina. Tragedia in atto a Mariupol. Civili intrappolati nei sotterranei senza cibo, acqua e medicine

- Advertisement -

AgenPress – A Mariupol, un porto marittimo del sud di 430.000 abitanti, la situazione era sempre più drammatica poiché i civili intrappolati all’interno della città cercavano cibo e carburante. Più di 1.300 persone sono morte nei 10 giorni di assedio della gelida città, ha affermato il vice primo ministro Iryna Vereshchuk.

I residenti non hanno riscaldamento o servizio telefonico e molti non hanno elettricità. Le temperature notturne sono regolarmente sotto lo zero e quelle diurne normalmente oscillano appena al di sopra. I corpi vengono seppelliti in fosse comuni. Le strade sono disseminate di auto bruciate, vetri rotti e alberi scheggiati.

“Hanno un chiaro ordine di tenere in ostaggio Mariupol, di deriderlo, di bombardarlo e bombardarlo costantemente”, ha detto Zelensky nel suo discorso video notturno alla nazione. Ha detto che i russi hanno iniziato un attacco di carri armati proprio dove avrebbe dovuto esserci un corridoio umanitario.

La condanna internazionale è aumentata per l’ aereo a Mariupol il giorno prima che ha ucciso tre persone in un ospedale per la maternità. Funzionari occidentali e ucraini hanno definito l’attacco un crimine di guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che il rifiuto russo di consentire l’evacuazione dalla città portuale equivaleva a “un vero e proprio terrore”.

I negozi di alimentari e le farmacie sono stati svuotati dalle persone che hanno fatto irruzione per fare provviste, secondo un funzionario locale della Croce Rossa, Sacha Volkov. il mercato nero è operativo per le verdure, la carne non è disponibile e le persone rubano la benzina dalle auto.

I posti protetti dai bombardamenti sono difficili da trovare, con scantinati riservati a donne e bambini. I residenti, ha detto Volkov, si stanno rivoltando a vicenda: “Le persone hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda per il cibo”.

I ripetuti tentativi di inviare cibo e medicine e di evacuare i civili sono stati vanificati dai bombardamenti russi, hanno affermato le autorità ucraine.

Nel complesso, circa 100.000 persone sono state evacuate negli ultimi due giorni da sette città sotto il blocco russo nel nord e nel centro del paese, compresi i sobborghi di Kiev, ha detto Zelensky.

E ai leader russi ha detto che l’invasione si ritorcerà contro di loro poiché la loro economia sarà strangolata. Le sanzioni occidentali hanno già assestato un duro colpo, provocando il crollo del rublo, la fuga delle imprese straniere e il forte aumento dei prezzi.

“Sarai sicuramente perseguito per complicità in crimini di guerra”, ha detto Zelenskyy in un discorso video. “E poi, accadrà sicuramente, sarai odiato dai cittadini russi, tutti coloro che hai ingannato costantemente, ogni giorno, per molti anni di seguito, quando sentiranno le conseguenze delle tue bugie nei loro portafogli, nelle loro possibilità di restringersi , nel futuro rubato dei bambini russi”.