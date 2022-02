Ucraina. Truppe russe bombardano Kharkiv. Decine di morti e centinaia di feriti. “Morte agli occupanti!”

- Advertisement -

AgenPress – Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, affermano i funzionari ucraini.

Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli interni di Kiev, ha scritto su Facebook che le truppe di Mosca avevano bombardato le aree residenziali con missili Grad, dicendo: “Dozzine sono state uccise e centinaia ferite! Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!”

Non è possibile, in questa fase, dire esattamente quanti civili siano stati uccisi finora. Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha affermato oggi che almeno 102 civili sono stati uccisi, con altre 304 persone ferite.

“La maggior parte di questi civili è stata uccisa da armi esplosive con un’ampia area di impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di lancio multiplo e attacchi aerei. Le cifre reali sono, temo, considerevolmente più alte”.