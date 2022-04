Ucraina. Ucciso Maksym Levin, fotoreporter di guerra. Sul corpo due ferite di arma da fuoco

- Advertisement -

AgenPress – Maksym (Maks) Levin, fotoreporter ucraino che ha lavorato per una serie di importanti testate giornalistiche occidentali tra cui Reuters e BBC è stato ucciso dalle forze russe vicino a Kiev.

Il corpo di Levin – che stava riprendendo il conflitto in corso – è stato trovato con due ferite da arma da fuoco nel distretto di Vyshgorod che si trova appena a nord della capitale, ha affermato l’ufficio del procuratore generale in un post di Facebook , citando rapporti preliminari.

“Secondo le informazioni preliminari, i soldati delle forze armate russe hanno ucciso il disarmato Maksym Levin con due colpi di pistola”, ha affermato. I suoi parenti più prossimi sono stati informati, ha detto l’ufficio alla CNN.

Il fotografo Markiian Lyseiko ha detto alla Galileus Web di essere stato l’ultimo contatto con il suo amico, noto come Maks, il 12 marzo, il giorno prima della sua scomparsa in un distretto a nord di Kiev, dove aveva riferito dei combattimenti e dei civili in fuga.

Nelle loro conversazioni finali, Lyseiko ha detto che Levin gli aveva chiesto di venire nella capitale ucraina in modo che potessero coprire insieme la guerra.

Lyseiko, che ha lavorato al fianco di Levin dal 2014 per documentare la guerra nel Donbas, dove si sono incastrati con i soldati ucraini per settimane, ha descritto il suo amico in un’intervista alla CNN il 24 marzo come un giornalista energico e tenace, che spesso gli somigliava ” non aveva paura”.

Da quando è scoppiata la guerra otto anni fa, Levin ha voluto mostrare al mondo cosa stava succedendo in Ucraina, in particolare in Russia.

Il modo migliore per capire Maks è guardare il suo lavoro”, ha detto Lyseiko. “Quando guardi i documentari di Maks o vedi le sue foto, lo capirai, senza parole.

Levin ha iniziato a lavorare come fotoreporter nel 2006, secondo la sua biografia su LensCulture, un sito Web di risorse fotografiche. Ha lavorato per la testata giornalistica ucraina LB.ua ed era “noto” nel suo campo, avendo collaborato con Reuters, BBC, TRT World e Associated Press, secondo l’ufficio del procuratore generale.

Nella sua biografia, Levin si è descritto come un “fotografo/videografo documentarista, padre, essere umano”.

Sabato l’agenzia di stampa Reuters si è detta “profondamente addolorata” per la morte di Levin.

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Maksym Levin, collaboratore di lunga data di Reuters, in Ucraina”, ha dichiarato alla CNN John Pullman, caporedattore globale per la grafica di Reuters.

“Maks ha fornito a Reuters foto e video avvincenti dall’Ucraina dal 2013. La sua morte è un’enorme perdita per il mondo del giornalismo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento difficile”,