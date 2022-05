Ucraina. Ue entro l’anno si fermerà il 90% delle importazioni del greggio di Mosca

AgenPress – I leader dell’Unione Europea hanno concordato un piano per bloccare più di due terzi delle importazioni di petrolio russe.

Il petrolio russo consegnato dalle petroliere sarebbe vietato, mentre sarà concessa un’esenzione per il segmento meridionale dell’oleodotto Druzhba, ha dichiarato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il segmento settentrionale del gasdotto serve Polonia e Germania, che hanno accettato l’embargo. La parte meridionale va in Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Von der Leyen ha affermato che sarà prevista un’esenzione per il segmento meridionale, che rappresenta il 10% delle importazioni di petrolio russo.

Abbiamo una chiara dichiarazione politica da parte di Polonia e Germania che, come gli altri, ridurranno il petrolio russo, fino alla fine dell’anno. Abbiamo coperto complessivamente il 90% del petrolio russo in liquidazione durante questo lasso di tempo. Il resto è la rotonda del 10 o 11% coperta dalla Druzhba meridionale. Abbiamo concordato per il momento un’esenzione”.

Von der Leyen ha aggiunto che i leader dell’UE continueranno a incontrarsi per discutere i dettagli dell’embargo petrolifero e altre parti del pacchetto di sanzioni.