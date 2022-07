Ucraina. Ue. Nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria eccezionale, prestito 1 mld a Kiev

- Advertisement -

AgenPress – “L’Ue sta intensificando il suo sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri hanno appena approvato un prestito di 1 miliardo di euro”, ha scritto su twitter il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. “Fa parte del nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria eccezionale. L’Ucraina è un’economia in guerra. Ha un disperato bisogno di finanziamenti a breve termine. L’Ue è lì per aiutare”.

Il miliardo di assistenza macrofinanziaria aggiuntiva all’Ucraina approvato dal consiglio Ue si aggiunge agli 1,2 miliardi già erogati all’inizio di quest’anno, spiega il Consiglio Ue in una nota, portando il sostegno macro-finanziario totale dell’Ue a Kiev dall’inizio della guerra a 2,2 miliardi di euro e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi mesi.



L’assistenza per 1 miliardo approvata oggi assume la forma di un prestito a lungo termine altamente agevolato, avrà un periodo di disponibilità di un anno e sarà erogata in un’unica rata, che potrà essere suddivisa in una o più tranche. Lo svincolo della rata e l’assistenza avranno luogo una volta concordato un memorandum d’intesa con le autorità ucraine, su trasparenza e relazioni sull’uso dei fondi e definirà l’istituzione di obblighi di segnalazione ai quali l’assistenza macrofinanziaria sarà collegata.