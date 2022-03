Ucraina. Unhcr. Milioni di cittadini in fuga. La crisi più grande dalla Seconda guerra mondiale

- Advertisement -

AgenPress – Il numero di rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina potrebbe presto superare 1,5 milioni di persone, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

“Questa è la crisi dei rifugiati più rapida che abbiamo visto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale”, ha detto il capo dell’UNHCR.

Circa 1,3 milioni di persone sono già fuggite dalle loro case dall’inizio dell’invasione.

Si dice che la Polonia abbia accolto finora oltre la metà di tutti i rifugiati, secondo il presidente del paese. Il numero è alto anche in paesi come Ungheria e Romania.

Ma non tutti i rifugiati scelgono di rimanere nei paesi in cui arrivano per la prima volta.

In Romania delle 200.000 persone che vi hanno viaggiato nei primi otto giorni di guerra, 140.000 sono poi partite per viaggiare in altri paesi, lasciando circa 60.000 in Romania.

I paesi confinanti con l’Ucraina fungono quindi da prima tappa per molte persone in fuga dalla guerra, mentre viaggiano verso altri paesi europei più lontani.