Ucraina. Unicef, 1,4 mln di persone senza acqua corrente. A rischio bambini ed anziani

Un anno fa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la Risoluzione 2573, ricordando gli obblighi di diritto internazionale umanitario di tutte le parti nei conflitti armati di proteggere i civili e le infrastrutture civili, comprese le strutture idriche. Tuttavia, le infrastrutture civili, comprese le reti idriche, sanitarie ed elettriche sono state distrutte durante la guerra in Ucraina, ostacolando gravemente l’accesso delle persone ai servizi vitali.

“È essenziale che le parti in conflitto rispettino i loro obblighi di diritto internazionale umanitario e facciano attenzione costante a risparmiare le infrastrutture civili. Nei casi in cui le strutture idriche subiscono danni, ai tecnici dell’acqua deve essere concesso un passaggio urgente e sicuro per riparare la rete“, ha dichiarato Osnat Lubrani.

Il cluster WASH esorta tutte le parti ad evitare l’uso di armi esplosive nelle aree popolate e a rimuovere i materiali e il personale militare dalle posizioni vicine alle infrastrutture civili.

“I bambini piccoli che vivono in zone di conflitto hanno una probabilità 20 volte maggiore di morire per malattie diarroiche legate all’acqua non sicura che per violenza diretta, come risultato della guerra. Il loro accesso all’acqua, ovunque si trovino, non deve essere compromesso a causa della guerra – per i bambini è una questione di vita o di morte“, ha dichiarato il Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina, Murat Sahin.

Il Cluster WASH, guidato dall’UNICEF, ha: