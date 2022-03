Ucraina. Usa accoglieranno 100.000 rifugiati. 1 mld di dollari in assistenza umanitaria a persone colpite

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una dichiarazione ha affermato che l’alleanza della NATO rimane “forte e unita come non lo è mai stata” e ha promesso un sostegno continuo all’Ucraina dopo il vertice della NATO di giovedì a Bruxelles.

“I leader della NATO si sono incontrati oggi in occasione del primo anniversario dell’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia per ribadire il nostro forte sostegno al popolo ucraino, la nostra determinazione a ritenere la Russia responsabile della sua guerra brutale e il nostro impegno a rafforzare l’Alleanza NATO”.

Biden ha osservato che i leader sono stati in grado di ascoltare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza e hanno affermato nella dichiarazione che la NATO e gli Stati Uniti “continueranno a sostenere lui e il suo governo con quantità significative e crescenti di assistenza alla sicurezza per combattere l’aggressione russa e difendono il loro diritto all’autodifesa”.

Biden ha annunciato una nuova punizione diretta ai membri del parlamento russo e ha svelato un piano per accettare fino a 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze in Ucraina, misure volte a mostrare la determinazione americana nell’affrontare la crisi.

Anche una discussione sulla posizione delle forze della NATO lungo il suo confine orientale è stata parte dell’esplosione diplomatica dell’ultimo minuto. E i leader hanno conferito su cosa fare se la Russia schierasse un’arma chimica, biologica o addirittura nucleare, una prospettiva che causa crescente preoccupazione quando la guerra raggiunge una situazione di stallo.

Il pacchetto di aiuti da 1 miliardo all’Ucraina consisterà, ha spiegato l’amministrazione Biden, in “cibo, acqua potabile, strutture per accogliere sfollati, medicine e altre forme di assistenza”.