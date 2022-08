Ucraina. Veicoli militari russi nella centrale Zaporizhzhia. Mosca rifiuta la richiesta di smilitarizzazione

- Advertisement -

Lo riporta la CNN che ha geolocalizzato e confermato l’autenticità del video, che ha iniziato a circolare sui social giovedì. Non è chiaro quando sia stato girato il video.

Il filmato mostra una delle sei sale delle turbine situate sul lato occidentale della centrale nucleare, situata nella città sudorientale di Enerhodar. Ogni sala delle turbine è collegata e costruita in un grande edificio che ospita un reattore nucleare.

I veicoli, che sembrano essere normali camion militari russi, si trovano all’estremità occidentale dell’edificio al piano terra, a poco più di 130 metri dal reattore.

Nel video si vedono almeno cinque veicoli – di cui uno chiaramente contrassegnato con il simbolo pro-guerra “Z” , con almeno due strutture simili a tende nelle vicinanze. Ci sono un certo numero di pallet assortiti vicino ai veicoli.

Dal video non è chiaro se i pallet e le strutture simili a tende facciano parte dell’esercito russo o siano legati alle operazioni delle centrali elettriche.

Mosca ha precedentemente affermato che l’unico equipaggiamento militare nello stabilimento è legato ai compiti di guardia. Giovedì, il ministero della Difesa russo ha affermato che le immagini satellitari “mostrano che le armi, specialmente quelle pesanti, non sono collocate sul territorio di questa stazione”.

Sia l’Ucraina che la Russia si sono accusate a vicenda di minacciare il terrorismo nucleare, in particolare intorno all’impianto.