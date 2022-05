Ucraina. Visita a sopresa di Jill Biden alla moglie di Zelensky

- Advertisement -

AgenPress – La first lady statunitense Jill Biden ha fatto un viaggio senza preavviso domenica a Uzhhorod, in Ucraina, una piccola città nell’estremo angolo sud-occidentale dell’Ucraina.

In una scuola convertita che ora funge da alloggio temporaneo per i cittadini sfollati, Biden ha incontrato la First Lady ucraina Olena Zelenska, che non si vedeva in pubblico dall’inizio della guerra il 24 febbraio.

La first lady è l’ultima americana di alto profilo a visitare il paese dilaniato dalla guerra nelle ultime settimane.

“Volevo venire per la festa della mamma”, ha detto Biden alla signora Olena. le due donne sedute a un tavolino in un’aula di un’ex scuola che ora è una fonte di alloggi temporanei per gli sfollati ucraini, tra cui 48 bambini.

“Pensavamo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra doveva finire. E questa guerra è stata brutale. Il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo dell’Ucraina”.