Ucraina. Visita umanitaria a sorpresa di Angelina Jolie a Leopoli

AgenPress – Angelina Jolie è stata in visita in Ucraina per incontrare i bambini colpiti dal conflitto e le organizzazioni locali che lavorano per proteggerli.

Jolie, che è un inviato speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha incontrato bambini orfani e sfollati – compresi i giovani evacuati da Mariupol – così come i volontari ucraini ei medici che si prendono cura di loro.

Secondo Maksym Kozytskyy, capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli, l’ attrice Angelina Jolie, che è anche un inviato speciale delle Nazioni Unite per i rifugiati , ha visitato un collegio e un istituto medico nella città di Lviv, nell’Ucraina occidentale.

“In una delle istituzioni mediche, ha visitato i bambini che hanno subito un attacco missilistico da parte dell’esercito russo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. È rimasta molto commossa dalle loro storie. Una ragazza è stata persino in grado di raccontare alla signora Jolie il suo sogno in privato “, secondo Kozytskyy.

Quando ha visitato un collegio nella regione, “ha promesso di venire di nuovo”.

“Si è anche presa il tempo per parlare con i nostri volontari che forniscono assistenza medica e psicologica alla stazione ferroviaria principale di Leopoli. Li ha ringraziati per il loro lavoro”, ha detto. “Ha parlato con persone che sono riuscite a lasciare le zone di ostilità attive”.

“Questa visita è stata una sorpresa per tutti noi”, ha aggiunto Kozytskyy.

Il capo delle comunicazioni globali dell’UNHCR, Joung-ah Ghedini-Williams, ha dichiarato sabato alla Galileus Web che “Angelina Jolie si sta recando nella regione a titolo personale e l’UNHCR non è coinvolto in questa visita”.