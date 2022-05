Ucraina. Vladimir Putin è sopravvissuto ad un attentato avvenuto all’inizio della guerra

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin è sopravvissuto ad un attentato due mesi fa all’inizio dell’invasione. Il capo dell’intelligence ucraino Kyrylo Budanov ha affermato che Vladimir Putin ha subito un attentato nel Caucaso – un’area che comprende Armenia, Azerbaigian, Georgia e parti della Russia meridionale.

“Questa è un’informazione non pubblica. Tentativo assolutamente fallito, ma è avvenuto davvero… Sono passati circa 2 mesi. Ancora una volta, non ha avuto successo. Non c’è pubblicità su questo evento, ma ha avuto luogo”.

Nell’eventualità dell’assassinio di Putin, un “sconosciuto funzionario delle tasse” di nome Mikhail Mishustin prenderebbe il controllo dello stato russo, secondo Business Insider.

Il protocollo è stato delineato nella legislazione approvata da Putin l’anno scorso per “reimpostare l’orologio presidenziale”, consentendo al “despota” di rimanere al potere almeno fino al 2034.

Mishustin è in realtà il primo ministro russo da gennaio 2020.

Il 56enne prenderebbe ufficialmente il controllo del governo russo se Putin muore, o rimane incapace, per 90 giorni o fino a quando non si terranno le elezioni per sostituirlo.

Mishustin è considerato negli ambienti politici come blando e impotente, senza grandi ambizioni.

Tuttavia, altre fonti affermano che il potere potrebbe essere trasferito a Nikolai Patrushev, ex amico del KGB di Putin e attuale segretario del Consiglio di sicurezza russo dal 2008.

Descritto come il braccio destro di Putin, Patrushev è la “persona più influente nella burocrazia del Cremlino” e l'”unica persona” di cui Putin si fida, secondo Rebekah Koffler, ex ufficiale dell’intelligence della DIA.

Scrivendo per il New York Post , Koffler ha dichiarato: “Entrambi gli uomini hanno probabilmente autorizzato l’avvelenamento e l’uccisione di molti “nemici” russi.

Ha spiegato, alcuni credono che i due abbiano ordinato ai funzionari dell’FSB di bombardare condomini a Mosca, uccidendo fino a 300 civili nel 1999.

Nell’ottobre dello scorso anno, Putin è stato interrogato direttamente sul suo successore in un’intervista all’emittente americana CNBC.

Putin ha risposto: “Preferisco non rispondere a queste domande”.

Il leader russo potrebbe rimanere al potere fino al 2036, se le sue condizioni di salute lo permetteranno.

L’incidente riferito oggi dal maggiore generale Budanov non è stato il primo attentato alla vita del “despota” poiché, secondo quanto riferito, è sopravvissuto a cinque precedenti.

Il maggiore generale Budanov ha affermato che il leader russo ha effettivamente firmato la sua condanna a morte ordinando alle sue truppe di entrare in Ucraina.