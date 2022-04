Ucraina. von der Leyen a Bucha. “Abbiamo visto il volto crudele di Putin. Umanità in frantumi”

- Advertisement -

AgenPress – Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha visitato la città di Bucha vicino a Kiev, nel nord dell’Ucraina. Bucha era la città dove sono stati trovati corpi di civili in strada dopo il ritiro della Russia.

La Russia nega di aver ucciso civili e ha accusato l’Ucraina di inscenare le morti per screditare le sue truppe. Tuttavia, ci sono prove forti e crescenti che i crimini di guerra siano stati commessi dalla Russia.

- Advertisement -

“Qui è successo l’impensabile”, ha detto von der Leyen durante la sua visita. “Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin”.

“L’attacco missilistico di questa mattina alla stazione usata per evacuare civili in Ucraina è spregevole. Sono sconvolta e offrirò personalmente le mie condoglianze al presidente Zelensky. I miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime”, scrive poi in un tweet.