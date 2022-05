Ucraina. Von der Leyen, nuove sanzioni contro il petrolio, l’esercito e tre grandi emittenti russe

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fornito dettagli al Parlamento europeo di un sesto pacchetto di sanzioni contro l’economia, le forze armate e la propaganda russa. Ha detto che il russo Vladimir Putin voleva cancellare l’Ucraina dalla mappa e non ci sarebbe riuscito ed era il suo stesso paese che stava affondando.

“Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato”, ha affermato. “Quindi in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di garantire percorsi di approvvigionamento alternativi e allo stesso tempo di essere molto attenti a ridurre al minimo l’impatto sul mercato globale”.

Von der Leyen ha affermato che le importazioni di petrolio greggio saranno gradualmente eliminate nell’arco di sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine del 2022. Sebbene non abbia menzionato alcuna esenzione, si prevede che due paesi che dipendono maggiormente dal petrolio russo, Slovacchia e Ungheria, saranno dato più tempo per trovare fonti alternative.

“Così massimizziamo la pressione sulla Russia e allo stesso tempo minimizziamo i danni collaterali su di noi e sui nostri partner in tutto il mondo. Dobbiamo garantire che la nostra economia rimanga forte”.

Ha continuato fornendo i dettagli di un pacchetto di aiuti e ricostruzione per l’Ucraina: “Vogliamo che l’Ucraina vinca questa guerra”, ha detto. Von der Leyen ha affermato che la produzione economica dell’Ucraina dovrebbe diminuire del 35%-50% nel 2022 e che sarebbero necessari 5 miliardi di euro al mese solo per andare avanti. “Anche noi dobbiamo fare la nostra parte”.

“Oggi escludiamo da Swift Sberbank, di gran lunga la più grande banca della Russia, e altre due grandi banche. Con questo, colpiamo le banche che sono cruciali per il sistema finanziario russo e la capacità di Putin di creare distruzione. Questo solidificherà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale”.

“Oggi blocchiamo tre grandi emittenti russe. Non sarà più permesso loro di distribuire i loro contenuti nell’Ue, in qualsiasi forma, sia via cavo, via satellite, su internet o tramite applicazioni per smartphone. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di Putin in modo aggressivo. Non dovremmo più dare loro un palcoscenico per diffondere queste bugie. Inoltre il Cremlino si affida a contabili, consulenti e spin-doctor europei. E questo ora finirà. Stiamo vietando la fornitura di questi servizi alle aziende russe”.