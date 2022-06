Ucraina. Von der Leyen. Su candidatura all’Ue il Consiglio sia unito, è una scelta storica

- Advertisement -

AgenPress – Ursula von der Leyen ha affermato che la Commissione sullo status di candidato dell’Ucraina all’adesione all’UE rifletterà “con attenzione” molti progressi compiuti dal paese negli ultimi dieci anni, ma anche che “molto deve ancora essere fatto”.

“Spero che tra 20 anni, guardando indietro, potremo dire di aver fatto la cosa giusta”, ha detto la Von der Leyen a un gruppo di giornalisti di ritorno da Kiev sabato scorso. “La sfida sarà quella di uscire dal Consiglio con una posizione unita, che rifletta l’enormità di queste decisioni storiche”.

“Il mio auspicio è che guardando indietro, in questi ultimi venti anni, possiamo dire di aver preso la giusta decisione” mostrando “di non essere timidi e con una mentalità chiusa”.

“L’Ucraina ha raggiunto molti” dei suoi obiettivi “in questi dieci anni e molti altri devono essere ancora raggiunti. Il nostro parere riflettere tutto questo con grande attenzione. Il percorso” di uno Stato “verso l’adesione all’Ue è noto a tutti. E’ basato sul merito”, ha ancora sottolineato la presidente della Commissione. Von der Leyen, dopo aver lasciato Kiev, è rientrata con un treno notturno nell’Est della Polonia.

La commissione dovrebbe raccomandare il 17 giugno che all’Ucraina sia concesso lo status di candidato per entrare nel blocco con condizioni legate allo stato di diritto e alle misure anticorruzione. I leader dell’UE discuteranno il parere il 23 e 24 giugno in un vertice a Bruxelles e tutti i 27 Stati membri dovranno approvare la raccomandazione.

“Abbiamo lavorato giorno e notte su questa valutazione”, ha detto sabato in un’apparizione alla stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Kiev.

Una mezza dozzina di paesi, inclusi Paesi Bassi e Danimarca, rimangono scettici sulla disponibilità dell’Ucraina ad avviare i negoziati di adesione che potrebbero durare circa un decennio. Alcuni sono anche preoccupati di dare la preferenza all’Ucraina rispetto ai candidati esistenti a causa della guerra in corso.

La pietra miliare aprirebbe un arduo processo di adesione che potrebbe durare più di un decennio in cui il paese deve adottare regole e standard dell’UE.

La visita di Von der Leyen in Ucraina è stata la seconda dall’invasione russa ed è arrivata mentre Kiev sta lottando per coprire un divario finanziario di circa 5 miliardi di euro (5,3 miliardi di dollari) al mese.

Ha visitato un ospedale con soldati feriti a Kiev e ha fatto un breve giro della storica piazza Maidan, dove i lampioni erano adornati di fiori e le strade erano piene di gente.

La presidente ha detto che l’Europa è in lutto con l’Ucraina per le sue perdite. “Ma vedo anche, qui a Kiev, che la vita sta tornando indietro”, ha aggiunto. “Vedo che le persone stanno ripulendo le macerie, tu stai costruendo di nuovo i ponti, le persone stanno tornando dall’estero, stanno tornando in città – e questo è un buon segno”.