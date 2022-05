Ucraina. Zelensky. 100 civili sono stati evacuati dall’acciaieria di Azovstal

- Advertisement -

AgenPress – È iniziata l’evacuazione dei civili presso lo stabilimento metallurgico Azovstal di Mariupol, distrutto dai bombardamenti russi, e il primo gruppo di persone si sta già dirigendo verso il territorio controllato.

Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Twitter, riferisce Ukrinform.

Gli sfollati da Mariupol che volevano recarsi nelle regioni controllate dall’Ucraina sono stati consegnati a rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), riporta l’agenzia di stampa Reuters citando il ministero della Difesa russo.

“L’evacuazione dei civili dall’Azovstal è iniziata. Il primo gruppo di circa 100 persone si sta già dirigendo verso il territorio controllato. Li incontreremo domani a Zaporizhia. Grazie alla nostra squadra! Ora stanno lavorando con i rappresentanti delle Nazioni Unite per evacuare altri civili dalla pianta, “ .

Iryna Vereshchuk ha osservato che l’operazione più pesante dall’inizio della guerra è stata resa possibile grazie agli sforzi dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, con il sostegno delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa.

“Mi dispiace di essere stati in silenzio per molto tempo, ma volevamo davvero che funzionasse. Il nostro silenzio serviva solo a far uscire le persone vive e illese. Più di 100 persone sono state evacuate… I dettagli verranno forniti più avanti e domani incontreremo i nostri residenti di Mariupol che sono stati costretti a trascorrere più di 50 giorni sotto le macerie, senza cibo, senza acqua, senza comunicazioni, credendo che si salveranno , e li abbiamo salvati “, ha detto Vereshchuk.