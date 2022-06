Ucraina. Zelensky a Onu, inviare commissione d’inchiesta a Kremenchuk

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha suggerito all’Onu di inviare una commissione d’inchiesta a Kremenchuk per indagare sugli attacchi missilistici contro i civili. Lo ha detto partecipando in video conferenza alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina. Il leader ha chiesto anche un minuto di silenzio per le vittime.

“Suggerisco alle Nazioni Unite di inviare un rappresentante speciale o il segretario generale, o una commissione sul luogo di questo atto terroristico, in modo che l’Onu possa trovare informazioni in modo indipendente e vedere che si tratta effettivamente di un attacco missilistico russo”, ha continuato Zelensky. Quindi ha chiesto ai membri del Consiglio di Sicurezza di “commemorare tutti gli ucraini che sono stati uccisi in questa guerra con un minuto di silenzio” e anche i rappresentanti di Russia e Cina si sono alzati in piedi insieme agli altri per le vittime.