Ucraina. Zelensky a Putin, che guerra è quella contro i bambini, anche loro sono neonazisti o drogati?

AgenPress – “Il nostro obiettivo principale è mettere fine a questo bagno di sangue”, dice il presidente ucraino Volodymyr nel suo discorso diffuso in video questa sera. “Il nemico ha sostenuto notevoli perdite gli ucraini stanno resistendo eroicamente contro l’aggressione che non è giustificata”.

“Che tipo di guerra è quella contro i bambini dell’asilo? Anche loro sono neonazisti o soldati della Nato che minacciano la Russia?”, ha aggiunto replicando alle accuse di Vladimir Putin che ha definito il governo di Kiev “una banda di drogati e neonazisti”.

Zelensky ha lanciato un appello alla popolazione affinché’ non deponga le armi e difenda la capitale Kiev.

“Grato a tutti i membri del Consiglio di Sicurezza Onu che hanno votato per fermare l’infido attacco della Russia. Il veto della Russia è una macchia di sangue sulla targa del Consiglio di Sicurezza, sulla mappa d’Europa e del mondo. La coalizione contro la guerra deve agire immediatamente”, ha poi twittato.

“È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull’adesione dell’Ucraina alla UE. Ho discusso” con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel “l’ulteriore assistenza efficace e l’eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero”.

