Ucraina. Zelensky chiede a Putin di sedersi al tavolo della trattativa e accusa l’Europa di fare poco

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l’omologo russo, Vladimir Putin, a sedersi ad un tavolo delle trattative. Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax.

“Vorrei rivolgermi ancora una volta al presidente della Federazione russa. Il combattimento è in corso su tutto il territorio ucraino, sediamoci al tavolo dei negoziati e mettiamo fine alla perdita di vite”.

- Advertisement -

“Le colonne di carri armati e gli attacchi aerei sono molto simili a ciò che l’Europa ha visto molto tempo fa, durante la seconda guerra mondiale, qualcosa di cui si diceva ‘mai più'”, dice.

“Ma eccolo qui, di nuovo. Ora, nel 2022. 75 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale”.

Zelensky aggiunge che non è troppo tardi per fermare l'”aggressione” russa se i leader europei agiranno rapidamente e invita i cittadini di tutta l’UE a protestare e costringere i loro governi a un’azione più decisa. “Sono sicuro che lo vedi: tutti voi, l’intera Europa. Ma non vediamo bene cosa farai al riguardo, come ti difenderai quando sarai così lento ad aiutare l’Ucraina”.

- Advertisement -