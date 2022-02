Ucraina. Zelensky, ci stiamo difendendo da soli, le forze più potenti del mondo guardano da lontano

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero della Difesa ucraino afferma che le truppe d’assalto aviotrasportate hanno fatto saltare in aria un ponte sul fiume Teteriv a Ivankiv, situato a circa 50 chilometri (31 miglia) a nord di Kiev, nel tentativo di impedire a una colonna di forze russe di avanzare verso la capitale. Il ministero ha detto che l’avanzata russa è stata interrotta.

Venerdì mattina, alti funzionari statunitensi hanno stimato che le forze russe entrate in Ucraina attraverso il confine con la Bielorussia si trovavano a soli 32 chilometri (20 miglia) dalla capitale.

Il presidente Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio ha sollecitato la resistenza contro l’invasione russa e criticando gli alleati dell’Ucraina per la seconda volta in poche ore.

Ha lanciato un altro appello agli alleati occidentali per aiutare l’Ucraina e fermare il brutale assalto della Russia.

“Questa mattina difendiamo il nostro stato da soli. Come ieri, le forze più potenti del mondo stanno guardando da lontano.

“Ieri la Russia è stata colpita da sanzioni, ma queste non sono sufficienti per far uscire queste truppe straniere dal nostro suolo. Solo attraverso la solidarietà e la determinazione si può ottenere questo risultato”.

Zelensky ha aggiunto che il popolo ucraino continua a resistere, “dimostrando un vero eroismo. Il nemico è stato fermato nella maggior parte delle direzioni. Ci sono combattimenti in corso… Non ci stancheremo”.