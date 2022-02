Ucraina. Zelensky ha chiesto a Biden un maggiore sostegno militare e finanziario contro la minaccia russa

- Advertisement -

AgenPress – Nel corso del colloquio telefonico il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden un maggiore sostegno militare e finanziario, nonché una visita in Ucraina, secondo un alto funzionario ucraino, che ha riferito come Zelensky abbia suggerito “idee concrete per diminuire la minaccia russa all’Ucraina”.

Questi includevano rinnovate richieste a Washington di fornire un maggiore supporto militare all’Ucraina, inclusa la fornitura di armi più avanzate, secondo il funzionario.

Zelensky ha anche sottolineato la necessità di un pacchetto finanziario significativo per l’Ucraina, secondo il funzionario. Il funzionario ha detto alla CNN che il leader ucraino ha sottolineato alla sua controparte statunitense che un forte sostegno economico – nelle parole del funzionario – “dimostrerebbe a Putin che l’Occidente è con l’Ucraina e che l’impatto dell’escalation di Putin non darebbe frutti”.

Secondo il funzionario ucraino, Zelensky ha chiesto a Biden di visitare l’Ucraina il prima possibile, ma non ci sono state risposte positive da parte di Biden. Funzionari statunitensi affermano che un viaggio di Biden in Ucraina è estremamente improbabile.