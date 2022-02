Ucraina. Zelensky: “la prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Draghi”

AgenPress – “La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa“. Lo scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che il premier Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci.

“Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”.

Zelesky ha invitato gli europei che hanno “esperienza di guerra” a “venire a combattere in Ucraina”.

“Se avete esperienza di combattimenti in Europa e non volete stare a guardare l’indecisione dei politici, potete venire nel nostro paese e unirvi a noi nella difesa dell’Europa”, ha detto Zelensky, comparendo in tv con il volto provato, indossando un maglione militare. E ha chiesto ai cittadini europei di “chiedere ai loro governi che l’Ucraina riceva più aiuti finanziari e militari”.