Ucraina. Zelensky, la Russia non perda tempo, le bombe non ci piegano. Crimine di guerra bombardamento di Kharkiv

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia a “non perdere tempo” in Ucraina, avvertendo che i bombardamenti non convinceranno Kiev ad accettare le condizioni di Mosca per una tregua. Il primo round di colloqui – ha ricordato Zelensky in un video diffuso sui social – sono avvenuti “sullo sfondo di bombardamenti e di colpi che miravano al nostro territorio. Penso che la Russia tenti in questo modo semplice di far pressione”. E ha quindi aggiunto: “Non perdete tempo”.

Ha poi descritto il bombardamento di Kharkiv, che ha ucciso decine di civili, come un crimine di guerra.

Nove persone, tra cui tre bambini, sono state uccise lunedì dopo che sospette bombe a grappolo russe hanno preso di mira edifici residenziali nella seconda città dell’Ucraina.

Nei commenti fatti prima dell’ultimo attacco nel centro di Kharkiv, Volodymyr Zelensky ha affermato che ci sono testimonianze oculari di civili deliberatamente presi di mira.

“Le forze russe hanno sparato brutalmente su Kharkiv dall’artiglieria a reazione”, ha detto Zelensky durante un discorso a tarda notte al popolo ucraino.

“Era chiaramente un crimine di guerra. Città pacifica. Zone residenziali tranquille. Nessuna struttura militare. Decine di testimonianze oculari dimostrano che non si tratta di una singola falsa raffica, ma di distruzione deliberata di persone. I russi sapevano dove stavano sparando”.