Ucraina. Zelensky, le sanzioni contro la Russia devono essere rese pubbliche prima dell’invasione

AgenPress – Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere rese pubbliche prima che si verifichi una potenziale invasione dell’Ucraina.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock aveva dichiarato sabato che un pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato “organizzato negli ultimi giorni e settimane”.

Aveva anche aggiunto che l’Unione Europea aveva “chiarito che non è solo lo scenario del trasferimento di truppe nel Paese che attiverà queste sanzioni”.

Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha replicato di non essere d’accordo con la posizione secondo cui le sanzioni dovrebbero essere elencate solo dopo un’invasione del Cremlino.

“La questione di renderlo pubblico… solo l’elenco delle sanzioni per loro, per farci sapere cosa accadrà se inizieranno la guerra – anche quella domanda non ha il supporto”.

“Non abbiamo bisogno delle tue sanzioni dopo il bombardamento e dopo che il nostro paese sarà stato colpito o dopo che non avremo confini, o dopo che non avremo economia … Perché allora dovremmo aver bisogno di quelle sanzioni?”

Zelensky ha affermato che “qualsiasi provocazione è molto pericolosa” alla domanda su un potenziale pretesto sotto falsa bandiera per la guerra con la Russia.

“Penso che la domanda più complicata sia che in Crimea, nel territorio temporaneamente occupato del Donbas lungo l’Ucraina e la Russia, ce ne siano 30-35.000 nei territori occupanti temporanei… quindi le provocazioni sono, infatti, molto pericolose, se avete questo numero di truppe. Un colpo di cannone, un colpo di cannone può portare alla guerra”, ha avvertito Zelensky.

“Questo è ciò che credono i nostri partner, intendo i partner che sono intorno a noi che hanno unito i confini con noi, conosciamo la storia dell’Unione Sovietica e capiscono il tipo di rischi che stiamo affrontando”, ha aggiunto. “Polonia, gli Stati baltici, Lituania ed Estonia, Lettonia, Moldova, sanno a cosa potrebbe portare. Quindi, dobbiamo stare molto attenti”.

Il presidente ucraino ha continuato dicendo che le vittime tra Ucraina e Russia sono state più significative nel 2014, ma ha ammesso che le attuali tensioni sono “orribili”, aggiungendo che “è una tragedia per la nostra nazione, per il nostro popolo”. “Questa è la tragedia anche per i russi che avevano buoni rapporti con l’Ucraina”.