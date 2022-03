Ucraina. Zelensky. Le truppe russe hanno forni crematori mobili per nascondere numero vittime

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha diffuso un nuovo video in cui afferma che la “Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca”.

Ma, nel corso di una conferenza stampa a Kiev, ha anche confessato di temere per la sua famiglia: “Temo per la vita dei miei familiari. Siamo grati ai Paesi che ci hanno fornito armi”, ma “forse il mondo ha agito troppo tardi”, ha aggiunto poi Zelensky, accusando anche i russi di aver portato nel Paese un “forno crematorio per nascondere le vittime”.

Le truppe russe stanno portando con sé forni crematori mobili mentre continuano a invadere l’Ucraina, presumibilmente per sbarazzarsi dei propri caduti e nascondere il vero numero di vittime che hanno subito.

“Questi ragazzi – ha aggiunto – stanno portando questi forni crematori per se stessi, vengono usati come carne da cannone. E disumano”. Zelensky ha affermato che finora si ritiene che un gran numero di russi sia morto nel conflitto, ma, ha concluso, nessuno ha traccia dei corpi.

“Non è che voglio parlare con Putin. Io devo parlare con Putin” perché “questa guerra deve essere fermata”, ha dichiarato poi il presidente ucraino.

