AgenPress – Il presidente dell’Ucraina ha annunciato restrizioni alle attività di 11 partiti politici nel Paese, compresi alcuni accusati di avere legami con lo Stato russo.

In un discorso video caricato durante la notte, il presidente Volodymyr Zelensky ha elencato diversi nomi, tra cui Opposition Platform – For Life, uno dei maggiori partiti filo-russi con rappresentanti nel parlamento ucraino.

Altri partiti limitati includono Blocco di opposizione, Partito della Sharia, Nostro, Opposizione di sinistra, Unione delle forze di sinistra, Stato, Partito socialista progressista dell’Ucraina, Partito socialista Ucraina, Socialisti e Blocco di Vladimir Saldo.

Il ministero della Giustizia ucraino agirà immediatamente per far rispettare il divieto, che secondo Zelensky durerà fino a quando rimarrà in vigore la legge marziale.