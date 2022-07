- Advertisement -

AgenPress – La società russa, con così tanti assassini, “rimarrà paralizzata per generazioni”. Lo ha denunciato in un post su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha poi promesso di restaurare più di 2.000 asili, scuole e università distrutte dagli attacchi russi in Ucraina. “Noi conserviamo la nostra umanità e la nostra civiltà”, mentre “la società russa con così tanti assassini e carnefici rimarrà paralizzata per generazioni”.