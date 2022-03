Ucraina. Zelensky paragona l’invasione russa ad un virus. Infranto i piani del nemico in una settimana

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video su Telegram. “Siamo una nazione che ha infranto i piani del nemico in una settimana. Piani scritti per anni: subdoli, pieni di odio per il nostro Paese, il nostro popolo”.

Le linee di difesa dell’Ucraina stanno reggendo, ma non c’è stata tregua nei bombardamenti delle città da parte della Russia da mezzanotte.

Il cambiamento nella tattica russa – prendere di mira le aree civili – mostra che l’Ucraina è riuscita a resistere al piano di Mosca per una rapida vittoria tramite un assalto di terra.

“Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà”, dice Zelensky, aggiungendo che l’Ucraina riceve quotidianamente forniture di armi dai suoi alleati internazionali.

Zelensky paragona anche l’invasione della Russia a un virus, dicendo che sono trascorsi due anni da quando l’Ucraina ha registrato il suo primo caso di Covid: “È passata una settimana che un altro virus ha attaccato”.