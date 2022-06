Ucraina. Zelensky ringrazia Boris Johnson per lo stanziamento di un altro miliardo di sterline

AgenPress – “Sono grato al premier britannico Boris Johnson per lo stanziamento di un altro miliardo di sterline per l’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina. Il Regno Unito è nostro vero amico e partner strategico. Apprezziamo il costante sostegno della leadership all’Ucraina nel contrastare l’aggressione russa”.

Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’annuncio dei nuovi aiuti britannici ieri al vertice della Nato. In un altro tweet Zelensky ha inoltre riferito di una conversazione telefonica con la premier neozelandese Jacinda Ardern che ha ringraziato per “la solidarietà e il sostegno, in particolare per la sicurezza”. “Abbiamo discusso dell’ulteriore rafforzamento delle sanzioni alla Russia” e ho invitato la Nuova Zelanda “a partecipare alla ricostruzione postbellica dell’Ucraina”.