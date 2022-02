Ucraina. Zelensky, Russia fuori da Swift anche per la Francia. Anche gli Stati Uniti lo stanno considerando

- Advertisement -

AgenPress – “Emmanuel Macron ha appena chiamato. Devo dire che è un vero amico dell’Ucraina. La Francia è con noi nei momenti più difficili. Sostiene il distacco della Russia da Swift, l’imposizione di sanzioni personali a Putin, e l’apporto di strumenti di difesa”. Merci La France”.

Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo profilo Twitter. Anche gli Stati Uniti stanno seriamente considerando l’ipotesi di espellere la Russia da Swift, idea che ormai anche gli europei sembrerebbero prendere in considerazione. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Biden potrebbe cercare di spingere per una direttiva dell’Ue necessaria per vietare Swift alla Russia. La Casa Bianca sta discutendo dell’ipotesi con la Fed, che siede nell’organismo di supervisione di Swift.

Alcune delle maggiori banche di Wall Street consigliano a Washington di non espellere la Russia da Swift: farlo avrebbe un pesante impatto sull’economia globale. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, le maggiori banche hanno suggerito ai legislatori e all’amministrazione Biden di procedere con altri tipi di sanzioni per punire la Russia sull’invasione dell’Ucraina.