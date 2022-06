Ucraina. Zelensky: Russia stato sponsor del terrorismo. Macron non condivide la “qualifica”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia deve essere etichettata come “Stato sponsor del terrorismo” dopo che un attacco missilistico su un affollato centro commerciale nella città di Kremenchuk ha ucciso almeno 18 persone. “Solo dei terroristi completamente pazzi, che non dovrebbero avere un posto sulla Terra, possono colpire con missili edifici civili… La Russia deve essere riconosciuta come Stato sponsor del terrorismo”, ha dichiarato Zelensky sul suo canale Telegram.

Contrario il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha affermato di non condividere la “qualifica” della Russia come Stato che sponsorizza il terrorismo.

