Ucraino. Missili dalla Bielorussia colpiscono l’aeroporto Zhytomyr. Video scontri tra truppe russe ed ucraine

- Advertisement -

AgenPress – I video caricati sui social media offrono una visione rara degli scontri tra le forze militari russe e ucraine nelle strade di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, è stata bersaglio di frequenti attacchi militari russi da quando l’invasione è iniziata giovedì mattina presto. Ora è il luogo di intense battaglie di strada mentre l’esercito russo tenta di ottenere il controllo della città.

- Advertisement -

Una sequenza di video caricati sui social media mostra un tentativo da parte di un’unità russa di avanzare verso un importante aeroporto e una fabbrica di armi nel nord-est di Kharkiv. L’aeroporto della Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company è piccolo – solo una singola pista – ma potrebbe essere un’utile testa di ponte per i russi.

Il primo video, girato da un residente, mostra un convoglio di truppe russe che circonda veicoli militari, strisciando lungo una carreggiata che termina nei pressi dell’aeroporto.

“Ci sono due veicoli militari per quanto posso vedere”, dice qualcuno nel video. “Un terzo sta strisciando con la fanteria che brandisce fucili automatici.”

- Advertisement -

Improvvisamente, si sentono e si vedono spari.

Un soldato russo viene visto rapidamente inginocchiarsi e sparare con un razzo a spalla verso l’area da cui sembra provenire lo sparo.

Un secondo video, girato dopo lo scontro a fuoco, mostra i veicoli militari che guidano in retromarcia in un’apparente ritirata. Si vedono le truppe russe rannicchiate dietro i loro veicoli.

Un giornalista della Reuters era sul posto dopo lo scontro a fuoco e ha girato un video che mostrava uno dei veicoli del convoglio militare russo abbandonato e una notevole quantità di sangue che macchiava la neve sul terreno. Il giornalista della Reuters ha parlato con un residente che ha detto che almeno un soldato russo è stato ucciso.

“Dopo che abbiamo ucciso questo, gli altri scappano”, ha detto Yevgeniy a Reuters, indicando una macchia insanguinata nella neve. “Erano circa 12-15 persone. Questo è tutto… Non prenderanno Kharkiv. Sono tornati di corsa da dove sono venuti. Non hanno una buona navigazione, vedi. Niente funziona per loro. Sono venuti e sono stati nascosto dietro le case”, ha detto Yevgeniy.

I loro sforzi per ritirarsi sembrano essere stati fermati da un altro attacco. Un convoglio di veicoli, dello stesso tipo, viene visto in fiamme in un altro video.

“Ed è così che incontriamo il maledetto esercito russo”, si sente gridare nel video. “Ecco come sarà per ognuno di loro che verrà nella nostra terra di Kharkiv”.

Non è possibile essere assolutamente sicuri che i camion russi in fiamme siano gli stessi che cercano di raggiungere l’aeroporto, ma si trovano nella stessa posizione, sono dello stesso tipo e portano la stessa segnaletica.

Un altro video girato nel sito del convoglio militare abbandonato — i veicoli non sono più in fiamme — mostra l’impegno delle truppe ucraine.

“Dai tutto a loro”, grida ripetutamente una voce nel video.

Nel mezzo dello scontro a fuoco, un soldato ucraino esce dal muro e viene visto sparare un razzo a spalla.

Più tardi, un altro video mostra le truppe ucraine intorno al convoglio, che sembrano rovistare tra i veicoli abbandonati. Si sentono spari sporadici e alcune forze ucraine si muovono lungo un muro sullo sfondo.

“Slava Ukraini”, dice qualcuno nel video, “Gloria all’Ucraina”.

“È così che incontriamo il mondo russo”, ha detto un’altra persona. “Sarà lo stesso con tutti quelli che verranno a calpestare le terre del nostro Kharkiv! Eccoti con le tue lettere russo-russe ‘Z!’ Tutti avranno lo stesso trattamento!”

L’ aeroporto nella città di Zhytomyr è stato colpito dagli Iskander lanciati dalla Bielorussia intorno alle 17:00… i fascisti russi e bielorussi hanno preso di mira l’aeroporto di Zhytomyr”, ha scritto Anton Herashchenko su Telegram.