Udine. Pitbull aggredisce il proprietario dopo un malore. E’ in gravi condizioni. Ferita anche la ragazza

AgenPress – Due giovani di 25 e 20 anni sono stati aggrediti e feriti da un pitbull questa mattina, verso le 8, a Udine, in via Pirona. Secondo la ricostruzione, il cane ha aggredito in maniera più grave uno dei ragazzi, causando ferite più lievi alla seconda persona.

Il giovane, ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni ha 25 anni ed è il padrone dell’animale. Secondo una ricostruzione, il giovane, che risiede nella zona in cui è avvenuta l’aggressione, ha accusato un malore, mentre stava portando a passeggio il cane, ed è caduto a terra. Con lui c’era la fidanzata, convivente, di 20 anni, che ha cercato di soccorrere il ragazzo. L’animale potrebbe aver quindi interpretato la manovra come un alterco e si è scagliato contro il padrone provocandogli gravi ferite al volto e al collo. Ferita in maniera non grave alle mani anche la ragazza che ha cercato di far mollare la presa all’animale.

Entrambi sono stati portati in Pronto soccorso: il giovane in condizioni più serie è stato trasferito d’urgenza in Terapia intensiva. Le indagini sono della Polizia Locale di Udine che ha affidato l’animale in custodia al servizio veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Gli agenti stanno acquisendo la testimonianza del ferito meno grave per chiarire le circostanze dell’aggressione e per capire di chi fosse il cane.