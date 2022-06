Udine. Uccide la moglie con decine di coltellate al collo e al torace. Ha confessato Paolo Castellani

- Advertisement -

AgenPress – Paolo Castellani, 44 anni, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) e residente a Codroipo (Udine), ha confessato l’omicidio della moglie Elisabetta Molaro, di 40 anni con decine di coltellate al collo e al torace. Lo rende noto la Procura di Udine ricostruendo la tragedia, in una nota. Subito dopo l’uomo si è allontanato su un’auto che i Carabinieri hanno rintracciato nei pressi del fiume Stella. Proprio nel fiume, grazie anche ai Vigili del fuoco, è stata trovata la probabile arma del delitto: un coltello da cucina di 27 centimetri. Ieri sera la vittima, agente assicurativo, era uscita con un’amica, rientrando piuttosto tardi. Ne è scaturita una discussione al culmine della quale l’uomo – commesso in un negozio – ha afferrato il coltello e ha sferrato i colpi.

“Alla presenza dell’avvocato difensore l’uomo è stato sottoposto a interrogatorio e ha ammesso la propria responsabilità e ricostruito in maniera dettagliata i momenti precedenti e successivi all’evento delittuoso”. Con il passare delle ore si vanno delineando nel dettaglio anche altri particolari della tragedia. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri, ore dopo l’omicidio della moglie, a distanza di 4 chilometri dall’abitazione, seminudo e in stato confusionale. Alle mani presentava lievi lesioni. Al termine delle formalità di rito, Castellani è stato chiuso nella Casa Circondariale di Belluno. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Udine avvierà l’iter per la richiesta di convalida del provvedimento restrittivo.

