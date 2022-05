UE. 270 casi di epidemia di salmonella con uova di Pasqua di cioccolato, la maggioranza sono bambini

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari sanitari europei affermano che 266 casi confermati e 58 casi sospetti di focolaio di infezione da salmonella legata alle uova di Pasqua di cioccolato sono stati ora segnalati in tutta Europa e in Nord America, la stragrande maggioranza nei bambini.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha affermato che l’86,3% dei casi riguardava bambini di età pari o inferiore a 10 anni e per tutti i casi in Europa con informazioni disponibili, il 41,3% di loro era ricoverato in ospedale. Non sono stati segnalati decessi.

Sono stati segnalati casi in 14 paesi europei, Canada e Stati Uniti.

L’agenzia dell’Unione Europea sospetta ancora una fabbrica belga. La sua chiusura ad aprile, il richiamo globale e il ritiro dei loro prodotti dagli scaffali “hanno ridotto il rischio di esposizione, ma potrebbero verificarsi nuovi casi a causa della lunga durata e della possibile conservazione dei prodotti a casa”, ha affermato l’agenzia.

All’inizio di aprile, le autorità alimentari di diversi paesi europei hanno affermato che l’azienda italiana Ferrero ha richiamato lotti specifici di prodotti a base di cioccolato Kinder a causa del sospetto di un collegamento tra i prodotti e un focolaio di salmonella.

I due ceppi epidemici, entrambi multiresistenti, sono stati identificati in 10 degli 81 campioni positivi alla salmonella prelevati nello stabilimento belga a dicembre e gennaio, inclusi latticello, semilavorati e prodotti finiti. Il latticello è stato fornito da un fornitore italiano in cui non è stata rilevata la salmonella.

“Sulla base delle prove disponibili, la salmonella non è stata rilevata in altre piante”.

L’agenzia con sede a Stoccolma ha affermato che continua a monitorare la situazione e ha incoraggiato una stretta cooperazione con le autorità per la sicurezza alimentare nei paesi colpiti.