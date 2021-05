Ue: “Niente più restrizioni per i viaggiatori vaccinati”

AgenPress. Niente più restrizioni per i viaggiatori vaccinati. La Commissione europea ha proposto che gli Stati membri aboliscano le misure restrittive sugli spostamenti non essenziali per le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino e che si recano o che provengono da Paesi con una situazione epidemiologica definita non allarmante o di estrema gravità.

La proposta al momento non ha una data di entrata in vigore, ma l’obiettivo è di finalizzarla entro “fine maggio”, in modo che entri in vigore a giugno.