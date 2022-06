Ue. Schmit: non imponiamo un salario minimo all’Italia. Dombrovskis: “tutelare lavoratori da impatto guerra”

- Advertisement -

AgenPress – “Non imporremo un salario minimo all’Italia, non è questo il punto”. Lo dice il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, in conferenza stampa dopo l’accordo politico sul salario minimo raggiunto nella notte tra le istituzioni europee.

“Sono molto fiducioso che alla fine il governo italiano e le parti sociali raggiungeranno un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, soprattutto per coloro che non sono ben tutelati, e alla fine arriveranno alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre il sistema salariale minimo in Italia. Ma spetta al governo italiano e alle parti sociali farlo”.



“Con l’impatto della guerra russa in Ucraina, è fondamentale proteggere i lavoratori a basso reddito”, scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, commentando l’accordo politico tra le istituzioni europee sul salario minimo. “Queste regole sono un passo fondamentale per tutelare i lavoratori in tutta la nostra Ue, nel rispetto delle competenze nazionali e autonomia delle parti sociali”.